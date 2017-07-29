ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ярославский "Локомотив" победил на Кубке Минска

29.07.2017 22:37 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Хоккеисты ярославского "Локомотива" стали обладателями Кубка Минска — таков итог последнего дня турнира, посвященного 950-летию столицы Беларуси.

Решающий мачт состоялся вечером в субботу и выдался на редкость упорным. Хоккеисты показали отличную игру. В первом периоде Егор Аверин вывел "Локомотив" вперед, во втором — динамовец Дастин Бойд сравнял счет. Но не успел период закончится, и до перерыва Никита Черепанов поразил ворота москвичей, вновь сделав "Локомотив" лидером. Закрепил успех Александр Полунин, забив единственный гол в третьем периоде.

"Локомотив" стал победителем Кубка Минска, обыграв "Динамо" со счетом 3:1.

Сегодня состоялись и матчи за третье и пятое место. Хоккеисты "Югры" из Ханты-Мансийска обыграли минскую "Юность" (4:1) и получили бронзу. На пятой позиции расположилось столичное "Динамо", вырвав победу у рижских одноклубников (4:0).

Читайте также:

Минское "Динамо" победило рижан и заняло 5-е место на Кубке столицы >>

Кубок Минска: "Юность" проиграла "Югре" в матче за третье место >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнир проходил с 26 по 29 июля на льду столичной "Чижовка-Арены", в нем приняли участие пять клубов КХЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ». Матч посетили 150 человек, повторен антирекорд посещаемости сезона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика