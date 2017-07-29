МИНСК, 29 июл — Sputnik. Хоккеисты ярославского "Локомотива" стали обладателями Кубка Минска — таков итог последнего дня турнира, посвященного 950-летию столицы Беларуси.

Решающий мачт состоялся вечером в субботу и выдался на редкость упорным. Хоккеисты показали отличную игру. В первом периоде Егор Аверин вывел "Локомотив" вперед, во втором — динамовец Дастин Бойд сравнял счет. Но не успел период закончится, и до перерыва Никита Черепанов поразил ворота москвичей, вновь сделав "Локомотив" лидером. Закрепил успех Александр Полунин, забив единственный гол в третьем периоде.

"Локомотив" стал победителем Кубка Минска, обыграв "Динамо" со счетом 3:1.

Сегодня состоялись и матчи за третье и пятое место. Хоккеисты "Югры" из Ханты-Мансийска обыграли минскую "Юность" (4:1) и получили бронзу. На пятой позиции расположилось столичное "Динамо", вырвав победу у рижских одноклубников (4:0).

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