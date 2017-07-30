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Товарищеские матчи. «МЮ» разгромил «Волеренгу», «Порту» – «Депортиво» и другие результаты
31.07.2017 07:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Европейские клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к старту сезона-2017/18.
Товарищеские матчи
Байер – Лацио – 1:3 (0:2)
Борнмут – Валенсия – 0:1 (0:0)
Ганновер – Удинезе – 1:1 (0:0)
Шальке – Эйбар – 1:0 (0:0)
Вильярреал – Леванте – 3:1 (0:1)
Волеренга – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Феллайни (45), 0:2 – Лукаку (48), 0:3 – Мактомини (71).
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (первый тайм): Ромеро, Дармиан, Байи, Джонс, Блинд, Кэррик, Феллайни, Погба, Мата, Мхитарян, Рэшфорд.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (второй тайм): Ромеро (Ж.Перейра, 61), Фосу-Менса, Линделеф, Смоллинг, Туанзебе, Митчелл, Погба (Мактоминэй, 61), Эррера, А.Перейра, Марсьяль, Лукаку.
Бетис – Бешикташ – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Д.Тошич (30), 1:1 – М.Лейва (74).
Монпелье – Лион – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Сио (45), 1:1 – Фекир (60).
Порту – Депортиво – 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Абубакар (14), 2:0 – Абубакар (43), 3:0 – Корона (55), 4:0 – Марега (87).
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Европейские клубы проводят товарищеские матчи в рамках подготовки к старту сезона-2017/18.
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