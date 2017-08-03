|
Александр Глеб имеет варианты продолжения карьеры в Беларуси и заграницей
04.08.2017 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», белорусский полузащитник
Сообщается, что игрок имеет варианты продолжения карьеры в Беларуси и заграницей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», белорусский полузащитник Александр Глеб в ближайшее время определится со своим будущим Сообщается, что игрок имеет...
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии