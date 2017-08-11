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Чемпионат России. ЦСКА сыграет со «Спартаком», «Анжи» против «Динамо»

12.08.2017 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 6-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком», а «Анжи» – с «Динамо». Завтра «Зенит» примет «Ахмат», а в понедельник тульский «Арсенал» сыграет с «Уралом». 

Чемпионат России

6-й тур

Уфа – Ростов
Дата проведения
12 августа, 15.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
ЦСКА – Спартак
Дата проведения
12 августа, 17.30, «ЦСКА»
превью матча текстовый онлайн статистика
Анжи – Динамо Москва
Дата проведения
12 августа, 20.00, «Анжи-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
СКА Хабаровск – Рубин
Дата проведения
13 августа, 11.00, «им. Ленина»
превью матча текстовый онлайн статистика
Локомотив – Тосно
Дата проведения
13 августа, 17.30, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Зенит – Ахмат
Дата проведения
13 августа, 20.00, «Крестовский»
превью матча онлайн статистика
Краснодар – Амкар
Дата проведения
13 августа, 20.00, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика
Арсенал Тула – Урал
Дата проведения
14 августа, 19.30, «Арсенал»
превью матча онлайн статистика

 

Статистика РФПЛ

Таблица РФПЛ

 
 
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В 6-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком», а «Анжи» – с «Динамо».

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