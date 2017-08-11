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Чемпионат России. ЦСКА сыграет со «Спартаком», «Анжи» против «Динамо»
12.08.2017 09:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 6-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком», а «Анжи» – с «Динамо». Завтра «Зенит» примет «Ахмат», а в понедельник тульский «Арсенал» сыграет с «Уралом».
Чемпионат России
6-й тур
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В 6-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет со «Спартаком», а «Анжи» – с «Динамо».
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