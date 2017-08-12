ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в многоборье на этапе КМ в Казани

13.08.2017 17:26 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике категории Challange в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам четырех видов программы (обруч, мяч, булавы и лента) минчанка набрала 67,900 балла. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Дина Аверина из России - 73,950 балла. Серебряную награду завоевала ее сестра Арина Аверина - 70,200 балла. На девятой позиции в итоговом протоколе индивидуального многоборья разместилась еще одна белоруска Алина Горносько - 63,400 балла.

В групповых упражнениях на турнире лидирует сборная России - 37,400 очка. Команда Беларуси располагается на шестой строке 32,300 балла.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике завершится в Казани 13 августа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Гуренко: «Рад, что дожали «Торпедо» и добились положительного результата»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика