Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в многоборье на этапе КМ в Казани

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская грация Екатерина Галкина заняла третье место в индивидуальном многоборье на этапе Кубка мира по художественной гимнастике категории Challange в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По итогам четырех видов программы (обруч, мяч, булавы и лента) минчанка набрала 67,900 балла. На высшую ступень пьедестала почета поднялась Дина Аверина из России - 73,950 балла. Серебряную награду завоевала ее сестра Арина Аверина - 70,200 балла. На девятой позиции в итоговом протоколе индивидуального многоборья разместилась еще одна белоруска Алина Горносько - 63,400 балла.

В групповых упражнениях на турнире лидирует сборная России - 37,400 очка. Команда Беларуси располагается на шестой строке 32,300 балла.

Этап Кубка мира по художественной гимнастике завершится в Казани 13 августа.-0-