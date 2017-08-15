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Матч Лиги Европы БАТЭ - "Александрия" покажут в прямом эфире

15.08.2017 22:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 авг — Sputnik. Поединок плей-офф квалификации Лиги Европы между борисовским БАТЭ и украинской "Александрией" будет показан в прямом эфире по телеканалу "Беларусь 5", сообщает Sputnik.

В четверг, 17 августа, на "Борисов-Арене" "желто-синие" примут гостей из Украины в рамках нокаут-раунда квалификации ЛЕ. Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

"Руководством телеканала "Беларусь 5" достигнута договоренность с БАТЭ о показе предстоящего поединка", — сообщил Sputnik директор дирекции телеканала "Беларусь 5" Павел Булацкий.

По его словам, за 15 минут до начала встречи, а также в перерыве и после финального свистка эксперты в выездной студии на "Борисов-Арене" детально разберут все моменты поединка.

"В настоящее время ведутся переговоры о показе ответного матча, который состоится 24 августа в Украине" — добавил Булацкий.

Матч БАТЭ — "Александрия" будет судить бригада арбитров из Венгрии во главе с Тамашем Богнаром. Его ассистентами станут Балаш Бузас и Теодорос Георгиу. 

 
Теги: Минск
 
 
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Эксперты в выездной студии на "Борисов-Арене" обсудят самые яркие моменты важного матча.

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