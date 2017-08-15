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Владимир Волчков: «Перед матчем с Россией поехал к Вечному огню. Говорил с предками, с народом»

16.08.2017 09:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси по теннису Владимир Волчков раскрыл секрет подготовки к матчу Кубка Дэвиса Беларусь — Россия (3-2) в 2004 году. – Маленький секрет расскажу. Накануне матча я ездил на Площадь Победы и подходил к Вечному огню. И так, скажем, от себя говорил с предками, с белорусским народом — за то, что они дали возможность нам всем жить, существовать, бороться и выступать.

- Люди в церковь ходят, а Вы…

– Да. И как-то вот так вот вышло. Наверное, этот дух народный — он конкретно в той ситуации, в том матче, при этой поддержке каким-то образом сыграл. Потому что такие матчи, такие события я, как спортсмен профессиональный, понимаю, что они не вписываются в формат просто обычного теннисного матча, – сказал Волчков.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по теннису Владимир Волчков раскрыл секрет подготовки к матчу Кубка Дэвиса Беларусь — Россия (3-2) в 2004 году.

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