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Мадридский «Реал» повторил рекорд «Сантоса», забив в 73-м матче подряд

17.09.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Реал» открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (1:0, первый тайм).

Мадридцы забили в 73-м матче подряд, повторив мировой рекорд, установленный бразильским «Сантосом» с 1961 по 1963 год.

Tribuna.com проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

 
 
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«Реал» открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (1:0, первый тайм).

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