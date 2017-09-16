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Мадридский «Реал» повторил рекорд «Сантоса», забив в 73-м матче подряд
17.09.2017 22:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Реал» открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Испании против
Мадридцы забили в 73-м матче подряд, повторив мировой рекорд, установленный бразильским
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«Реал» открыл счет в матче 4-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедада» (1:0, первый тайм).
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