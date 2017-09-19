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«Ливерпуль» был готов отпустить Коутиньо в «Барселону», если бы подписал Мюллера

20.09.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» всерьез рассматривал возможность с уходом полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» этим летом.

Как утверждает SportBild, мерсисайдский клуб был готов отпустить бразильца, если бы договорился с заменой – нападающим «Баварии» Томасом Мюллером.

Мюллер был готов перейти в «Ливерпуль», но «Бавария» отказалась его отпускать. Поэтому «Ливерпуль» настоял на сохранении Коутиньо.

 
 
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«Ливерпуль» всерьез рассматривал возможность с уходом полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» этим летом.

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