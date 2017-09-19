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«Ливерпуль» был готов отпустить Коутиньо в «Барселону», если бы подписал Мюллера
20.09.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как утверждает SportBild, мерсисайдский клуб был готов отпустить бразильца, если бы договорился с заменой – нападающим «Баварии»
Мюллер был готов перейти в «Ливерпуль», но
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«Ливерпуль» всерьез рассматривал возможность с уходом полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» этим летом.
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