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Чемпионат Европы. Женщины. Беларусь принимает Хорватию
22.09.2017 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Европы
Женщины
Тбилиси
Беларусь – Хорватия
22 сентября, 19.00, Дворец спорта (Тбилиси)
Прямая трансляция: «Беларусь 5»
Италия – Грузия
22 сентября, 16.00
Группа B: Грузия – 0 очков (0 матчей), Италия – 0 очков (0 матчей), Хорватия – 0 очков (0 матчей), БЕЛАРУСЬ – 0 очков (0 матчей).
Команды, которые займут в группах вторые и третьи места, в первом раунде плей-офф сыграют друг с другом в перекрестных матчах. Их победителей в 1/4 финала уже будут поджидать победители групп.
Все встречи нашей сборной на предварительном этапе будут показаны в прямой трансляции телеканалом «Беларусь 5».
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Чемпионат Европы Женщины Тбилиси Беларусь – Хорватия 22 сентября, 19.00, Дворец спорта (Тбилиси) Прямая трансляция: «Беларусь 5» Италия – Грузия 22 сентября, 16.00 Группа...
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