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Чемпионат Европы. Женщины. Беларусь принимает Хорватию

22.09.2017 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Европы

Женщины

Тбилиси

Беларусь – Хорватия

22 сентября, 19.00, Дворец спорта (Тбилиси)

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Италия – Грузия

22 сентября, 16.00

Группа B: Грузия – 0 очков (0 матчей), Италия – 0 очков (0 матчей), Хорватия – 0 очков (0 матчей), БЕЛАРУСЬ – 0 очков (0 матчей).

Команды, которые займут в группах вторые и третьи места, в первом раунде плей-офф сыграют друг с другом в перекрестных матчах. Их победителей в 1/4 финала уже будут поджидать победители групп.

Все встречи нашей сборной на предварительном этапе будут показаны в прямой трансляции телеканалом «Беларусь 5».

 
 
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Чемпионат Европы Женщины Тбилиси Беларусь – Хорватия 22 сентября, 19.00, Дворец спорта (Тбилиси) Прямая трансляция: «Беларусь 5» Италия – Грузия 22 сентября, 16.00 Группа...

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