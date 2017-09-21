Чемпионат Европы. Женщины. Беларусь принимает Хорватию

Чемпионат Европы

Женщины

Тбилиси

Беларусь – Хорватия

22 сентября, 19.00, Дворец спорта (Тбилиси)

Прямая трансляция: «Беларусь 5»

Италия – Грузия

22 сентября, 16.00

Группа B: Грузия – 0 очков (0 матчей), Италия – 0 очков (0 матчей), Хорватия – 0 очков (0 матчей), БЕЛАРУСЬ – 0 очков (0 матчей).

Команды, которые займут в группах вторые и третьи места, в первом раунде плей-офф сыграют друг с другом в перекрестных матчах. Их победителей в 1/4 финала уже будут поджидать победители групп.

Все встречи нашей сборной на предварительном этапе будут показаны в прямой трансляции телеканалом «Беларусь 5».