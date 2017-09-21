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Григорий Родченков: «Россияне должны выступать в Пхенчхане-2018 под нейтральным флагом в качестве наказания за допинговую систему»

22.09.2017 15:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские спортсмены не должны выступать под флагом своей страны во время Олимпийских игр.

«Россия так и не призналась в допинговой системе и не сотрудничала с расследованием, как того требовало Всемирное антидопинговое агентство (WADA), что еще больше подтверждает выводы доклада Макларена.

Международный олимпийский комитет (МОК) так и не лишил никого из россиян медалей, нечестно заработанных в Сочи-2014.

В феврале пройдут Олимпийские игры в Южной Корее, но не ясно, сможет ли МОК завершить свои расследования по допингу на Играх в Сочи, прежде чем начнется турнир. Из двух комиссий ко мне лично обратилась только одна, да и то всего две недели назад.

Россия приободряется, когда никто не берет ее дела во внимание, и мы уже видели плоды этого.

Российская антидопинговая система нуждается в реформе. Несмотря на то, что во многих странах существуют проблемы с допингом, Россия занимает ведущее место, она обладает наиболее организованной системой нарушения антидопинговых правил в мире.

Если МОК и WADA не совершат реформ в России, то чистые атлеты по всему миру продолжат страдать от несправедливости.

Как минимум, МОК должен требовать того, чтобы российские атлеты были изолированы во время Игр-2018 и подвергались независимому и строгому допинг-контролю. Они не должны выступать под флагом России, а представлять нейтральных спортсменов в качестве наказания за прошлые нарушения в стране.

Сейчас моя совесть чиста, я оказал содействие международным организациям, хоть мое собственное будущее и неопределенно. Я буду продолжать настаивать на реформе, предоставлять правдивую информацию о проступках России, защищать чистых спортсменов.

Надеюсь, что МОК и WADA придерживаются тех же взглядов и не заметут грехи России под ковер. Весь мир – и тысячи честных спортсменов – наблюдают», – написал Родченков.

 
 
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что российские спортсмены не должны выступать под флагом своей страны во время...

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