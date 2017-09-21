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Голы Боатенга, Жиру и Манджукича номинированы на премию Пушкаша
22.09.2017 18:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
ФИФА представила список из 10 номинантов на лучший гол 2017 года – премию Пушкаша.
Кевин-Принс Боатенг («Лас-Пальмас», 23.10.2016)
Алехандро Камарго («Универсидад де Чили», 04.12.2016)
Дейна Кастельянос (женская сборная Венесуэлы U-17, 24.10.2016)
Мусса Дембеле («Селтик», 05.02.2017)
Оливье Жиру («Арсенал», 01.01.2017)
Авилес Уртадо («Тихуана», 01.04.2017)
Марио Манджукич («Ювентус», 03.06.2017)
Оскарине Масулуке («Барока», 04.12.2016)
Неманья Матич («Челси», 23.04.2017)
Жорди Мбоула (молодежка «Барселоны», 22.02.2017).
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ФИФА представила список из 10 номинантов на лучший гол 2017 года – премию Пушкаша.
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