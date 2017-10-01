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«Арсенал» – БАТЭ. Глеб планирует посетить матч по приглашению лондонцев
01.10.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, где будет смотреть матч группового этапа Лиги Европы «Арсенал» –
– Накануне игры БАТЭ с «Арсеналом» вы дали прогноз, что борисовчане проиграют...
– Был случай, и не один раз, когда сборная Беларуси попала в непростую группу и я адекватно говорил, что будем бороться за четверку. Болельщики реагировали так на эти слова, будто я предатель. Мол, не верю в страну... Но если мы будем побеждать и занимать первые места, то я стану говорить, что мы фавориты, вопросов нет. Так и тут.
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– Конечно. Если Венгер выставляет такой состав, то он верит, что они могут обыграть БАТЭ.
– Как вам игра?
– Первый тайм доминировал «Арсенал». Мог много забивать, что-то получилось, что-то – нет. После четвертого гола лондонцы расслабились, БАТЭ перехватил инициативу. Борисовчане с поддержкой болельщиков создали много моментов, забили второй гол, могли еще забивать.
– В Борисове на матче вы не оказались. А в Лондоне окажетесь?
– Скорее всего.
– Это приглашение «Арсенала» или ваша личная инициатива?
– И то, и другое. Но главное – приглашение.
– Напоследок – история с вашей просьбой к БАТЭ. С Капским после этого было общение?
– Да, было. Но я не хочу мусолить эту тему. Много всего поднялось. Мы с Анатолием Анатольевичем нормально поговорили. У нас хорошие отношения, – сказал Глеб в эфире программы «PRO спорт. Итоги недели» на телеканале «Беларусь 5».
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о том, где будет смотреть матч группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – БАТЭ.
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