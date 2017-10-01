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Александр Цвечковский: «Драгун в БАТЭ? В наше время поцелуй эмблемы клуба – лишь эмоции после забитого мяча. Грань стирается»
02.10.2017 22:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские комментаторы Николай Ходасевич и Александр Цвечковский порассуждали о перехода Станислава Драгуна в БАТЭ.
Ходасевич: То, что Драгун оказался в Борисове – просчет минского «Динамо» в этом году.
Цвечковский: Сложно сказать, просчет или нет. БАТЭ ведь играет в еврокубках. Может, этот момент свою роль сыграл, а деньги предлагали оба клуба одинаковые.
Ходасевич: Исключаешь возможность, что эти бонусы игровые можно было переплюнуть?
Цвечковский: В наше время поцелуй эмблемы клуба – лишь эмоции после забитого мяча. Грань стирается. Болельщики часто пишут гадости. Поставьте себя на место футболистов, когда есть шанс сыграть в Лиге чемпионов.
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Александр Цвечковский: «Драгун в БАТЭ? В наше время поцелуй эмблемы клуба – лишь эмоции после забитого мяча. Грань стирается»
Белорусские комментаторы Николай Ходасевич и Александр Цвечковский порассуждали о перехода Станислава Драгуна в БАТЭ.
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