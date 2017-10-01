ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Цвечковский: «Драгун в БАТЭ? В наше время поцелуй эмблемы клуба – лишь эмоции после забитого мяча. Грань стирается»

02.10.2017 22:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские комментаторы Николай Ходасевич и Александр Цвечковский порассуждали о перехода Станислава Драгуна в БАТЭ.

Ходасевич: То, что Драгун оказался в Борисове – просчет минского «Динамо» в этом году.

Цвечковский: Сложно сказать, просчет или нет. БАТЭ ведь играет в еврокубках. Может, этот момент свою роль сыграл, а деньги предлагали оба клуба одинаковые.

Ходасевич: Исключаешь возможность, что эти бонусы игровые можно было переплюнуть?

Цвечковский: В наше время поцелуй эмблемы клуба – лишь эмоции после забитого мяча. Грань стирается. Болельщики часто пишут гадости. Поставьте себя на место футболистов, когда есть шанс сыграть в Лиге чемпионов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские комментаторы Николай Ходасевич и Александр Цвечковский порассуждали о перехода Станислава Драгуна в БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Голевой хет-трик Хаудена позволил минскому "Динамо" обыграть одноклубников из Москвы в чемпионате КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика