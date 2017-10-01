Александр Цвечковский: «Драгун в БАТЭ? В наше время поцелуй эмблемы клуба – лишь эмоции после забитого мяча. Грань стирается»

Белорусские комментаторы Николай Ходасевич и Александр Цвечковский порассуждали о перехода Станислава Драгуна в БАТЭ.

Ходасевич: То, что Драгун оказался в Борисове – просчет минского «Динамо» в этом году.

Цвечковский: Сложно сказать, просчет или нет. БАТЭ ведь играет в еврокубках. Может, этот момент свою роль сыграл, а деньги предлагали оба клуба одинаковые.

Ходасевич: Исключаешь возможность, что эти бонусы игровые можно было переплюнуть?

Цвечковский: В наше время поцелуй эмблемы клуба – лишь эмоции после забитого мяча. Грань стирается. Болельщики часто пишут гадости. Поставьте себя на место футболистов, когда есть шанс сыграть в Лиге чемпионов.