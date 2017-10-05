МИНСК, 5 окт — Sputnik. Французский гонщик Пьер Гасли, заменивший россиянина Даниила Квята в команде "Формулы-1" Toro Rosso ("Торо Россо"), продолжит выступать до конца сезона, заявил автоспортивный консультант Red Bull Хельмут Марко.

Руководство "Торо Россо" в сентябре этого года объявило, что Квят уступит Гасли место в кокпите, тогда речь шла о ближайших этапах. Позднее Франц Тост, возглавляющий итальянскую "конюшню", уточнил, что в конце октября будет принято решение о дальнейшей судьбе Квята в команде в будущем сезоне.

"Гасли, безусловно, закончит сезон (в "Торо Россо")", — сказал Марко, которого цитирует autobild.de .

Он обратил внимание, что исключением может стать только Гран-при США. "Потому что он может стать чемпионом Суперформулы (решающая гонка которой совпадает по срокам)", — пояснил он.

"Сезон-2018? Я ожидаю, что Гасли будет в "Торо Россо" в следующем году", — сказал Марко.

Другой гонщик "Торо Россо", испанец Карлос Сайнс-младший, в сезоне-2018 будет выступать за "Рено".