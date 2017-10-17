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Сергей Бебешко о двух матчах в один день: «Такое разделение состава не идет нам на пользу»

18.10.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко оценил игру команды в матче с «Гомелем» (26:13).

«Поиграли все из заявленных игроков. Начали матч с защитой 5-1. С Рутенко впереди. Учитывая усеченный состав, сыграли с Гораком на левом полусреднем. В нападении поначалу не все получалось. Было много удалений. До перерыва сыграли 12 минут в меньшинстве. Соперник не получил ни одного двухминутного штрафа. Поэтому и счет был 10:6.

Никуленов получил синюю карточку на 26 минуте. Сначала Диму «встретили» в лицо, а судьи не обратили на это внимание. Ну, и игрок не сдержался. Все завершилось удалением с формулировкой «за грубое неспортивное поведение».

В раздевалке провели корректировку. Во втором тайме сыграли лучше в защите. За счет контратаки, за счет удачной игры в нападении оторвались на 7-8 мячей. Потом увеличили преимущество до «плюс» десяти. В концовке поиграли молодые ребята. Старались, ошибались, но в итоге уверенно победили.

Отмечу, что такое разделение состава не идет нам на пользу. Но все это забываем и начинаем готовиться к матчу против СКА», – сказал Бебешко.

Напомним, что вторая часть состава БГК сегодня обыграла «Войводину» в рамках SEHA-лиги.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко оценил игру команды в матче с «Гомелем» (26:13).

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