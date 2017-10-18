ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лига чемпионов: ЦСКА потерпел поражение дома от "Базеля"

18.10.2017 23:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 окт — Sputnik. Московский ЦСКА потерпел поражение в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА от швейцарского "Базеля", сообщает Sputnik. 

В среду, 18 октября, на "ВЭБ Арене" в Москве ЦСКА под управлением белорусского специалиста Виктора Ганчаренко принимал "Базель" из Швейцарии. Поединок завершился поражением "армейцев" — 0:2. Голы в составе победителей на свой счет записали Таулант Джака (29-я минута) и Димитри Оберлин (90). 

В параллельном матче группы А португальская "Бенфика" в Лиссабоне с минимальным счетом уступила английскому "Манчестер Юнайтед". Единственный гол забил Маркус Рашфорд (64).

Результаты матчей в других квартетах:

Группа В

  • "Бавария" — "Селтик" 3:0
  • "Андерлехт" — ПСЖ 0:4

Группа С

  • "Челси" — "Рома" 3:3
  • "Карабах" — "Атлетико" (Мадрид) 0:0

Группа D

  • "Барселона" — "Олимпиакос" 3:1
  • "Ювентус" — "Спортинг" 2:1
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев продолжил свою антирекордную серию, пропустив в 42 матчах подряд группового раунда ЛЧ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Месси забил 100-й гол в еврокубках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика