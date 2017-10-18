МИНСК, 18 окт — Sputnik. Московский ЦСКА потерпел поражение в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА от швейцарского "Базеля", сообщает Sputnik.

В среду, 18 октября, на "ВЭБ Арене" в Москве ЦСКА под управлением белорусского специалиста Виктора Ганчаренко принимал "Базель" из Швейцарии. Поединок завершился поражением "армейцев" — 0:2. Голы в составе победителей на свой счет записали Таулант Джака (29-я минута) и Димитри Оберлин (90).

В параллельном матче группы А португальская "Бенфика" в Лиссабоне с минимальным счетом уступила английскому "Манчестер Юнайтед". Единственный гол забил Маркус Рашфорд (64).

Результаты матчей в других квартетах:

Группа В

"Бавария" — "Селтик" 3:0

"Андерлехт" — ПСЖ 0:4

Группа С

"Челси" — "Рома" 3:3

"Карабах" — "Атлетико" (Мадрид) 0:0

Группа D

"Барселона" — "Олимпиакос" 3:1

"Ювентус" — "Спортинг" 2:1