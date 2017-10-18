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Лига чемпионов: ЦСКА потерпел поражение дома от "Базеля"
18.10.2017 23:40 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 окт — Sputnik. Московский ЦСКА потерпел поражение в групповом матче Лиги чемпионов УЕФА от швейцарского "Базеля", сообщает Sputnik.
В среду, 18 октября, на "ВЭБ Арене" в Москве ЦСКА под управлением белорусского специалиста Виктора Ганчаренко принимал "Базель" из Швейцарии. Поединок завершился поражением "армейцев" — 0:2. Голы в составе победителей на свой счет записали Таулант Джака (29-я минута) и Димитри Оберлин (90).
В параллельном матче группы А португальская "Бенфика" в Лиссабоне с минимальным счетом уступила английскому "Манчестер Юнайтед". Единственный гол забил Маркус Рашфорд (64).
Результаты матчей в других квартетах:
Группа В
Группа С
Группа D
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Голкипер "армейцев" Игорь Акинфеев продолжил свою антирекордную серию, пропустив в 42 матчах подряд группового раунда ЛЧ.
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