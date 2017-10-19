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Александр Володько о победе над «Кельном»: «Могли выигрывать крупнее»

19.10.2017 22:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хавбек БАТЭ Александр Володько прокомментировал победу над «Кельном» (1:0) в матче группового раунда Лиги Европы.

«Обыграли команду из топ-5 чемпионатов Европы. Хорошо, что победили, мы были достойны этого. Продолжаем решать задачу выхода из группы. Могли победить крупнее, конечно...

В первом тайме скорее присматривались к сопернику.

Мое мнение: на евроарене играем с опаской. Не хочется побежать в атаку и попасть в плен. Когда мы повели, у нас появились возможности увеличить преимущество...» – сказал Володько.

 
 
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Хавбек БАТЭ Александр Володько прокомментировал победу над «Кельном» (1:0) в матче группового раунда Лиги Европы.

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