Начальник СУ №94 Сай: «Основные работы на стадионе «Динамо» будут завершены в 2017-м, на следующий год перейдет монтаж мачт освещения и обустройство спортивного ядра»

Начальник строительного управления №94 Дмитрий Сай рассказал, что реконструкцию стадиона «Динамо» планируют завершить к середине 2018 года.

«Внутри стадиона строительство южной, восточной и северной трибун завершено где-то на 90%, западная готова на 70%. Рабочие уже приступили к отделке стадиона, также устанавливают двери, витражи, монтируют подвесные потолки. Основные работы будут завершены в 2017-м, на следующий год перейдет монтаж мачт освещения и обустройство основного спортивного ядра», – рассказал Сай.

Начальник стройуправления отметил, что с наступлением весны рабочие будут монтировать систему обогрева поля и укладывать газон. По его словам, после того как в мае все будет сделано, через пару месяцев на стадионе можно будет проводить первые соревнования.

Стадион «Динамо» примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр, также здесь пройдут соревнования по легкой атлетике.