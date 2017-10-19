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Начальник СУ №94 Сай: «Основные работы на стадионе «Динамо» будут завершены в 2017-м, на следующий год перейдет монтаж мачт освещения и обустройство спортивного ядра»
20.10.2017 10:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Начальник строительного управления №94 Дмитрий Сай рассказал, что реконструкцию стадиона «Динамо» планируют завершить к середине 2018 года.
«Внутри стадиона строительство южной, восточной и северной трибун завершено где-то на 90%, западная готова на 70%. Рабочие уже приступили к отделке стадиона, также устанавливают двери, витражи, монтируют подвесные потолки. Основные работы будут завершены в 2017-м, на следующий год перейдет монтаж мачт освещения и обустройство основного спортивного ядра», – рассказал Сай.
Начальник стройуправления отметил, что с наступлением весны рабочие будут монтировать систему обогрева поля и укладывать газон. По его словам, после того как в мае все будет сделано, через пару месяцев на стадионе можно будет проводить первые соревнования.
Стадион «Динамо» примет церемонию открытия и закрытия II Европейских игр, также здесь пройдут соревнования по легкой атлетике.
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Начальник СУ №94 Сай: «Основные работы на стадионе «Динамо» будут завершены в 2017-м, на следующий год перейдет монтаж мачт освещения и обустройство спортивного ядра»
Начальник строительного управления №94 Дмитрий Сай рассказал, что реконструкцию стадиона «Динамо» планируют завершить к середине 2018 года.
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