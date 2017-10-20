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Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Интер»

21.10.2017 21:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 9-м туре чемпионата Италии состоится матч между лидерами таблицы – «Наполи» примет «Интер». 

В воскресенье «Милан» сыграет с «Дженоа», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Удинезе». 

Чемпионат Италии

9-й тур

Сампдория – Кротоне 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
21 октября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3 Феррари, 2:0 – 11, пенальти Куальярелла, 3:0 – 38 Капрари, 4:0 – 71 Линетти, 5:0 – 76 Ковнацки.
СампдорияПуджони, Сала, Сильвестре, Феррари, Стринич (Мурру, 67), Прат, Торрейра, Линетти, Капрари (Ковнацки, 75), Куальярелла (Рамирес, 56), Сапата.
КротонеКордац, Сампиризи, Айети (Симич, 46), Чеккерини, Павлович, Налини (Крочата, 77), Иско (Тротта, 60), Барберис, Мандрагора, Стоян, Будимир.
Предупреждения:
Будимир (6), Торрейра (25), Стоян (26), Мандрагора (41).
Наполи – Интер
Дата проведения
21 октября, 21.45, «Сан-Паоло»
превью матча текстовый онлайн статистика
НаполиРейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, Нагатомо, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Гальярдини, Валеро, Кандрева, Перишич, Икарди.
Кьево – Верона
Дата проведения
22 октября, 13.30, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика
Аталанта – Болонья
Дата проведения
22 октября, 16.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Беневенто – Фиорентина
Дата проведения
22 октября, 16.00, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика
Милан – Дженоа
Дата проведения
22 октября, 16.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
СПАЛ – Сассуоло
Дата проведения
22 октября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
превью матча онлайн статистика
Торино – Рома
Дата проведения
22 октября, 16.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика
Удинезе – Ювентус
Дата проведения
22 октября, 19.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика
Лацио – Кальяри
Дата проведения
22 октября, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица серии А

Статистика серии А

 
 
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В 9-м туре чемпионата Италии состоится матч между лидерами таблицы – «Наполи» примет «Интер».

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