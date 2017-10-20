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Чемпионат Италии. «Наполи» принимает «Интер»
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В 9-м туре чемпионата Италии состоится матч между лидерами таблицы – «Наполи» примет «Интер».
В воскресенье «Милан» сыграет с «Дженоа», а «Ювентус» проведет выездной матч против «Удинезе».
Чемпионат Италии
9-й тур
- Дата проведения
-
21 октября, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
1:0 –
3 Феррари,
2:0 –
11, пенальти Куальярелла,
3:0 –
38 Капрари,
4:0 –
71 Линетти,
5:0 –
76 Ковнацки.
Сампдория –
Пуджони, Сала, Сильвестре, Феррари, Стринич (Мурру, 67), Прат, Торрейра, Линетти, Капрари (Ковнацки, 75), Куальярелла (Рамирес, 56), Сапата.
Кротоне –
Кордац, Сампиризи, Айети (Симич, 46), Чеккерини, Павлович, Налини (Крочата, 77), Иско (Тротта, 60), Барберис, Мандрагора, Стоян, Будимир.
- Предупреждения:
-
Будимир
(6), Торрейра
(25), Стоян
(26), Мандрагора
(41).
- Дата проведения
-
21 октября, 21.45, «Сан-Паоло»
Наполи –
Рейна, Альбиоль, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик, Жоржиньо, Кальехон, Аллан, Инсинье, Мертенс.
Интер –
Ханданович, Шкриньяр, Нагатомо, Д`Амброзио, Миранда, Весино, Гальярдини, Валеро, Кандрева, Перишич, Икарди.
- Дата проведения
-
22 октября, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
-
22 октября, 19.00, «Фриули»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица серии А
Статистика серии А
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В 9-м туре чемпионата Италии состоится матч между лидерами таблицы – «Наполи» примет «Интер».
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