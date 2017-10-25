Иван Караичев: «Рост посещаемости «Чижовки» может быть вызван участием «Юности» хотя бы в ВХЛ»

Специалист по связям с общественностью, преподаватель спецкурса по спортивному PR в БГУ Иван Караичев порассуждал о посещаемости «Юности».

«На прошлой неделе «Юность» неожиданно разгромила со счетом 6:0 одного из основных конкурентов в чемпионате Беларуси — гродненский «Неман». Игра проходила на малой арене «Чижовки» — второго по величине хоккейного дворца страны. При этом единственная трибуна в полтысячи человек была заполнена не полностью. Хотя, казалось бы, при такой афише... Далее был также победный поединок с «Лидой». Этот матч в Минске прошел абсолютно незамеченным.

Не секрет, что «Юность» в плане интереса болельщиков сегодня находится в глубокой тени хоккейного «Динамо». На фоне схваток в КХЛ чемпионат Беларуси в целом остается на обочине интереса не только болельщиков, но и СМИ. При этом нельзя сказать, что трибуны дворцов спорта в Гродно, Гомеле или Солигорске не заполняются на матчах лидеров. Лишь «Юность» в ОЧБ остается на этом фоне белой вороной.

Считаю, что серьезная доля вины лежит на менеджменте, который работал в клубе раньше. Минчане тогда, не бедствуя, квартировали на родном катке в парке Горького в самом центре столицы. Но скажем прямо: маркетинга в современном его понимании в то время у нас попросту не было. Шел XXI век, а атмосфера на матчах ничем не отличалась от поединков первой лиги чемпионата СССР.

Закономерно, что с момента похода «Динамо» в КХЛ пропасть в плане зрительского интереса между клубами стала расти и сегодня стала непреодолимой. При том, что в «Юности» уже несколько лет назад появилась маркетинговая служба и выглядит она по меркам ОЧБ вполне достойно. Однако поезд ушел.

Рост посещаемости «Чижовка–Арены» сегодня может быть вызван только участием «Юности» хотя бы в чемпионате ВХЛ. Да, в той самой лиге, первый поход в которую вышел неудачным. Но давайте вспомним, что в первом сезоне в КХЛ «Динамо» тоже заняло 22–е место из 24 в сводной таблице. Между тем вторую по величине открытую хоккейную лигу России представляют, как правило, города с хоккейными традициями и команды с определенным именем.

Воскресенский «Химик», «Торпедо» (Усть–Каменогорск), «Металлург» (Новокузнецк) — афиши были бы достаточно громкими. Лига также отличается упорной борьбой за выход в плей–офф и всеми необходимыми привлекательными атрибутами. Конечно, «Юности» потребовалась бы серьезная имиджевая «отстройка» от «Динамо». Не могут быть в столице две команды с похожими шоу, работой ведущих, стилем соцсетей и многими прочими атрибутами работы с болельщиками. Нельзя копировать методы «Динамо», важно придумывать оригинальные ходы и по–новому воздействовать на аудиторию.

Возможно, быть брутальными и в доску своими, совпадая с характером простых мужиков из рабочих кварталов и с предприятий. Делать ставку на Одноклассники и заводские многотиражки, а не гламурное видео. И на это очень интересно было бы посмотреть. При идеальном варианте можно было бы получить картину, как в Лондоне: на каждые гламурные «Арсенал» или «Челси» находятся свои «Вест Хэмы» из рабочих кварталов. Думаю, что с учетом территориального расположения «Юность» могла бы плодотворно поработать именно в этом направлении — команда базируется в Заводском районе столицы.

Насколько выступление в ВХЛ необходимо самой «Юности», не знаю. Возможно, мои мысли выглядят неожиданными. Тяжелые перелеты, уход из ОЧБ (а значит, от потенциального возвращения в Лигу чемпионов), некоторый рост бюджета — не каждый согласится. Но сегодня ситуация и вовсе выглядит патовой. Когда трибуны «Чижовка–Арены» пусты, с этим точно надо что–то делать», – сказал Караичев.

Напомним, что в свое время Караичев работал руководителем пресс-службы минского «Динамо».