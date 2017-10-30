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Неймар недоволен своим переходом в ПСЖ

30.10.2017 22:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Бразильский нападающий Неймар жалеет о переходе в "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), сообщает Mundo Deportivo.

Переход 25-летнего форварда в ПСЖ состоялся летом этого года за рекордные 222 миллиона евро. За это время Неймар провел в составе парижан 11 матчей и забил десять голов.

Несмотря на высокую результативность, бразилец до сих пор не смог адаптироваться к жизни во французской столице. Кроме того, Неймар недоволен главным тренером ПСЖ Унаи Эмери, с которым у него был конфликт на прошлой неделе во время тренировки.

Публикация от Nj

 
Теги: Минск
 
 
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Бразильцу не нравится работать под руководством тренера парижан Унаи Эмери.

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