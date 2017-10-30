Неймар недоволен своим переходом в ПСЖ

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Бразильский нападающий Неймар жалеет о переходе в "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), сообщает Mundo Deportivo .

Переход 25-летнего форварда в ПСЖ состоялся летом этого года за рекордные 222 миллиона евро. За это время Неймар провел в составе парижан 11 матчей и забил десять голов.

Несмотря на высокую результативность, бразилец до сих пор не смог адаптироваться к жизни во французской столице. Кроме того, Неймар недоволен главным тренером ПСЖ Унаи Эмери, с которым у него был конфликт на прошлой неделе во время тренировки.