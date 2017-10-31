Осипков, Чайка, Плэтт, Дрозд вызваны в сборную Беларуси

6 ноября национальная сборная Беларуси начнет первый учебно-тренировочный сбор нового сезона, в рамках которого команда примет участие в «Турнире четырех наций» во Франции.

В расположение сборной вызваны 26 хоккеистов.

Вратари: Михаил Карнаухов («Динамо-Минск», КХЛ), Александр Осипков («Динамо-Молодечно», Экстралига), Максим Малютин («Шахтер-Солигорск», Экстралига).

Защитники: Роман Дюков, Кристиан Хенкель (оба – «Динамо-Минск», КХЛ), Павел Воробей («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Роман Достанко, Даниил Бокун (оба – «Шахтер-Солигорск», Экстралига), Кирилл Чайка (без клуба), Дмитрий Дерябин («U 20», Экстралига), Кирилл Сачивко, Дмитрий Заламай (оба – «Гомель», Экстралига).

Нападающие: Евгений Астанков («Шахтер-Солигорск», Экстралига), Андрей Белевич, Руслан Васильчук (оба – «Динамо-Молодечно», Экстралига), Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Дмитрий Буйницкий, Данила Карабань, Дмитрий Амброжейчик (все – «Динамо-Минск», КХЛ), Джефф Плэтт («ЦСКА», КХЛ), Артем Левша, Павел Боярчук, Артем Кислый (все – «Неман» Гродно, Экстралига), Илья Литвинов («U 20», Экстралига), Игорь Ревенко ( «Гомель», Экстралига).

7 ноября команда Дэйва Льюиса отправится во Францию, где с 9 по 11 ноября сыграет со сборными Латвии, Франции и Словении.

Ассистентами североамериканского специалиста, как сообщалось ранее, станут Михаил Захаров, Сергей Пушков, Андрей Мезин и Андрей Кудин.

Расписание «Турнира четырех наций» (г.Сержи-Понтуаз, Франция)

09.11.2017 – 18.30 – Беларусь – Латвия

10.11.2017 – 22.00 – Беларусь – Франция

11.11.2017 – 22.00 – Словения – Беларусь