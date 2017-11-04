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Арсен Венгер: «Судьи недостаточно много работают. Их уровень падает с каждым сезоном»
05.11.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Была интенсивная игра, обе команды действовали классно. Мы создали много опасных ситуаций у ворот соперника, голевых моментов.
В итоге же рефери принял решения, сыгравшие против нас. Это сомнительный пенальти и гол из офсайда. То, что случилась, неприемлемо.
Судьи недостаточно много работают. Их уровень падает с каждым сезоном.
На мой взгляд, мы хорошо действовали против команды, которая играет в быстрый футбол. Возможно, в первом тайме «Арсенал» сидел слишком глубоко. После перерыва мы в большей степени были в игре. При счете 1:2 казалось, что сумеем сравнять.
«Манчестер Сити» – хорошая команда, это очевидно. Но пусть о том, насколько они сильны, говорят другие люди», – сказал француз.
Матч судила бригада
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер раскритиковал английских рефери после поражения от «Манчестер Сити» (1:3).
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