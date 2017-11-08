Неманья Милунович: «Ждем оставшихся матчей чемпионата с нетерпением – и хотим, чтобы мы выиграли, а соперники потеряли очки»

Сербский защитник БАТЭ Неманья Милунович в интервью корреспонденту «Прессбола» Владимиру Пирогу поделился мыслями перед заключительными турами чемпионата страны.

– Сложившаяся ситуация непривычна для клуба: не лидировать, догонять…

– Конечно, выдерживать такое давление очень тяжело. Вы же и в Жодино видели немного необычный БАТЭ, который при счете 2:1 обороняется, стоит сзади... Но все мы люди и должны понимать: ответственность очень большая, и нам всегда надо выигрывать, чтобы не потерять чемпионство. Хотя знали это уже где-то после десяти туров... Нужно очень внимательно относиться к результату. Потому футболисты переживают, что видно и по игре – в ней нет здоровой расслабленности. Не стоит много думать про давление – это только мешает показывать все лучшее на поле. Но, надеюсь, мы справимся.

– Ваш график гораздо сложнее, чем у «Шахтера» и «Динамо»: Кубок Беларуси, Лига Европы... В связи с этим у конкурентов значительное преимущество?

– Нет. Все пацаны из БАТЭ привыкли так играть. Вот провели тяжелый матч с «Кельном», но после него победили «Торпедо». И вспомните, как перед «Шахтером» сражались в главном поединке за выход в группу с украинской «Александрией», а потом разгромили горняков.

– Самый легкий финиш у минского «Динамо»?

– По календарю «Шахтер» идет следом за нами. У него остались «Торпедо» и «Неман», а у «Динамо» — «Крумкачы» и «Витебск». У минчан более простая концовка, но только чисто внешне. Сами ведь знаете, в этом году на примере БАТЭ лучше всего видно, что легких соперников не бывает. Ничья с «Нафтаном», поражения от «Крумкачоў» и «Минска»... А мы здесь рассуждаем: легкий график, тяжелый... У всех есть мотивация. Но, повторюсь, ждем оставшихся матчей чемпионата с нетерпением – и хотим, чтобы мы выиграли, а соперники потеряли очки. Думаю, с золотой интригой все решится в последнем туре, – сказал Милунович.