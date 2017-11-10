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Каждый матч Бэйла стоил «Реалу» более миллиона евро. За 4 года он провел за клуб 159 игр

11.11.2017 17:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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As посчитал сумму, которую «Реал» потратил за 4 года на полузащитника Гарета Бэйла.

Мадридский клуб подписал игрока в январе 2013 года за 100,7 миллиона евро. За время, проведенное в «Реале», футболист травмировался 19 раз.

Учитывая зарплату и сопутствующие расходы, Бэйл на данный момент обошелся клубу в 168,6 миллиона евро, при этом сыграв в 159 матчах за 4 года. Каждый его матч обходился в 1 060 377 евро.

За это время Бэйл трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды – клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы, а также по одному разу – чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

 

 
 
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As посчитал сумму, которую «Реал» потратил за 4 года на полузащитника Гарета Бэйла.

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