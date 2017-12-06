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«Арсенал» – БАТЭ. Коэффициент на победу борисовчан достигает 7,5

07.12.2017 09:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоится матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы «Арсенал» – БАТЭ.

Букмекеры считают команду из Англии фаворитом встречи.

«Марафон» на победу БАТЭ выставил коэффициент 7,5, на победу «Арсенала» – 1.41, на ничью – 5,2.

William Hill оценил победу борисовчан коэффициентом 7,00, победу английского клуба – 1,44.

Матч «Арсенал» – БАТЭ состоится сегодня в 23.05 по белорусскому времени.

Напомним, на «Борисов-Арене» «Арсенал» победил 4:2.

 
 
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Сегодня состоится матч 6-го тура группового раунда Лиги Европы «Арсенал» – БАТЭ.

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