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Мужская эстафета: Беларусь сняли с дистанции на этапе КМ в Хохфильцине

10.12.2017 15:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Мужская сборная Беларуси в составе Максима Воробья, Антона Смольского, Виктора Кривко и Романа Елетнова досрочно завершила эстафетную гонку на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцине, сообщает Sputnik.

Заключительный соревновательный день второго этапа КМ открывала мужская эстафета. На старт вышли 26 команд, белорусы начинали гонку под 19-м номером.

Первым номером в составе белорусской команды стартовал Максим Воробей. Но начало гонки выдалось для него не совсем удачно — биатлонист упал, у него отстегнулась лыжа, сломалась палка. На втором огневом рубеже у него закончились патрону, вероятно, он потерял снаряды при падении. Стартовавшие за Воробьем биатлонисты не смогли сократить отставание и команда была снята с дистанции, белорусам даже не дали провести пятую стрельбу. К слову, у Максима Воробья сегодня день рождения — белорусскому спортсмену исполнилось 22 года. 

Победу в эстафете праздновал норвежец Уле-Эйнар Бьорндален вместе с Хенриком Л'Абе-Лундом, Эрлендом Бьонтегордом и Ларсом-Хельге Биркеландом. Норвежцы преодолели дистанцию с девятью промахами на восьми огневых рубежах за 1 час 21 минуту 21,8 секунды. Второе место заняли немцы  Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер и Симон Шемпп (17 промахов; отставание — 1 минута 54,9 секунды). Тройку призеров замкнули французы Жан-Гийом Беатрикс, Симон Дестьё, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе  (3 штрафных круга + 13 промахов; +2.34,0).

Женская эстафета 4х6 км начнется в 16:10 (по минскому времени). В составе белорусской команды, стартующей под восьмым номером, выступят Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева и Дарья Домрачева.

 

 
Теги: Минск
 
 
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