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Домрачева оставила Хохфильцену в подарок снеговиков

11.12.2017 16:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Трехратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева успела весело провести время перед отъездом из австрийского Хохфильцена, где завершился второй этап Кубок мира.

Спортсменка слепила трех снеговиков, фотографию которых разместила у себя на странице в Instagram в понедельник.

"Мы отправляемся дальше, а эти наши друзья повеселятся еще здесь и позаботятся о Хохфильцене и окрестностях!" – написала спортсменка.

Домрачева также поблагодарила Австрию за прием и сообщила, что ее следующие сборы пройдут в Италии.

В пятницу биатлонистка победила в спринте, а в субботу заняла третье место в гонке преследования, после которой приняла решение пропустить третий этап соревнования 15 декабря и вернуться к тренировочным сборам.

В общем зачете Кубка мира Домрачева занимает 12-е место, уступая другой белорусской спортсменке Надежде Скардино, которая располагается на седьмой строчке.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская биатлонистка поблагодарила Австрию за прием и сообщила, что собирается на тренировку в Италию.

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