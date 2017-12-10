Домрачева оставила Хохфильцену в подарок снеговиков

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Трехратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева успела весело провести время перед отъездом из австрийского Хохфильцена, где завершился второй этап Кубок мира.

Спортсменка слепила трех снеговиков, фотографию которых разместила у себя на странице в Instagram в понедельник.

"Мы отправляемся дальше, а эти наши друзья повеселятся еще здесь и позаботятся о Хохфильцене и окрестностях!" – написала спортсменка.

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) Дек 10 2017 в 10:45 PST

Домрачева также поблагодарила Австрию за прием и сообщила, что ее следующие сборы пройдут в Италии.

В пятницу биатлонистка победила в спринте , а в субботу заняла третье место в гонке преследования , после которой приняла решение пропустить третий этап соревнования 15 декабря и вернуться к тренировочным сборам.

В общем зачете Кубка мира Домрачева занимает 12-е место , уступая другой белорусской спортсменке Надежде Скардино, которая располагается на седьмой строчке.