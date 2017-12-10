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Домрачева оставила Хохфильцену в подарок снеговиков
11.12.2017 16:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Трехратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева успела весело провести время перед отъездом из австрийского Хохфильцена, где завершился второй этап Кубок мира.
Спортсменка слепила трех снеговиков, фотографию которых разместила у себя на странице в Instagram в понедельник.
"Мы отправляемся дальше, а эти наши друзья повеселятся еще здесь и позаботятся о Хохфильцене и окрестностях!" – написала спортсменка.
Домрачева также поблагодарила Австрию за прием и сообщила, что ее следующие сборы пройдут в Италии.
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Белорусская биатлонистка поблагодарила Австрию за прием и сообщила, что собирается на тренировку в Италию.
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