|
КХЛ. Скалицки оштрафован за толчок на борт Осипова в матче с минским «Динамо». Дополнительной дисквалификации не последовало
13.12.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча:
На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего
Напомним, Осипов получил болезненный удар в середине третьего периода матча и не смог продолжить встречу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КХЛ. Скалицки оштрафован за толчок на борт Осипова в матче с минским «Динамо». Дополнительной дисквалификации не последовало
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча: «Динамо» (Минск) – «Слован», сообщает официальный сайт Лиги.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии