КХЛ. Скалицки оштрафован за толчок на борт Осипова в матче с минским «Динамо». Дополнительной дисквалификации не последовало

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча: (Минск) – «Слован», сообщает официальный сайт Лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего Павола Скалицки наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Напомним, Осипов получил болезненный удар в середине третьего периода матча и не смог продолжить встречу.