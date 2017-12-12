﻿ КХЛ. Скалицки оштрафован за толчок на борт Осипова в матче с минским «Динамо». Дополнительной дисквалификации не последовало. 21.by
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КХЛ. Скалицки оштрафован за толчок на борт Осипова в матче с минским «Динамо». Дополнительной дисквалификации не последовало

13.12.2017 15:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча: «Динамо» (Минск) – «Слован», сообщает официальный сайт Лиги.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего «Слована» Павола Скалицки наказание по Правилу 520 б (Толчок на борт) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть денежному штрафу.

Напомним, Осипов получил болезненный удар в середине третьего периода матча и не смог продолжить встречу.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча: «Динамо» (Минск) – «Слован», сообщает официальный сайт Лиги.

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