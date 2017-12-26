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Александр Глеб: «Все карликовые сборные сделали огромный шаг вперед. Если они могут, почему не можем мы?»

26.12.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский полузащитник Александр Глеб порассуждал о шансах сборной в Лиге наций.

«Мне всегда сложнее игралось против более слабых сборных. Было тяжело вскрывать их оборону. Мы все-таки не Испания, которая через пас может отвозить. Все карликовые сборные прибавляют, просто огромный шаг вперед сделали. Если они могут, почему не можем мы? Надо», – сказал Глеб в эфире «Панорамы» на «Беларусь 1».

Напомним, ро окончании групповой стадии отбора ЧМ-2018 сборная Беларуси гарантировала себе место в пуле «D» Лиги наций.

В группе «D» будут состязаться 16 европейских сборных-аутсайдеров – 4 группы по 4 команды. Внутри групп каждая сборная сыграет с каждой дома и на выезде.

По результатам групповых турниров победители квартетов сразятся друг с другом в плей-офф, в котором будет разыграна путевка на топ-турнир (в стартовом розыгрыше это «билет» на Евро-2020).

 
 
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Белорусский полузащитник Александр Глеб порассуждал о шансах сборной в Лиге наций.

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