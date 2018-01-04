Иван Ворсович: «Савицкий – лучший игрок «Немана», которого мы не собирались отпускать просто так»

Председатель «Немана» Иван Ворсович подтвердил информацию о том, что клуб требует у брестского «Динамо» компенсацию за переход хавбека Павла Савицкого.

«Мы действительно направили письмо в брестское «Динамо», в котором требуем компенсацию за подготовку игрока. Хотим получить за это порядка 600 тысяч долларов. Сумма всех зарплат, премиальных и подъемных Савицкого в «Немане» составляет порядка 200 тысяч долларов.

Так как Павел перешел в клуб высшей лиги, по регламенту сумма расходов на подготовку игрока умножается на коэффициент равный трем. К письму мы приложили все бумаги, которые подтверждают это. Мы все делаем по закону. В начале сентября предложили Савицкому продлить контракт с «Неманом», но он отказался. Теперь будем общаться с руководством брестского «Динамо» и приходить к общему решению. Павел – лучший игрок «Немана», которого мы не собирались отпускать просто так», – сказал Ворсович.

«Неман» хочет получить за переход Савицкого в Брест 600 тысяч долларов