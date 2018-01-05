Анатолий Капский: «Приняли решение по Дулубу вместе с Захарченко, чтобы придать толчок развитию БАТЭ»

Руководитель БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал назначение Олега Дулуба главным тренером команды.

«Выбор подходящих специалистов был невелик. Поговорили с представителями команды, с Виктором Михайловичем Гончаренко. Не в том плане, что он указал конкретно на Дулуба. Просто сошлись с ним во мнении, что может быть, БАТЭ стоит попробовать человека со стороны, который все оценит свежим взглядом.

Сегодняшние новости-фальстарты могу смело назвать фейками. Переговоры были затяжными, а назойливость СМИ только мешала. Буквально до 18.00 согласовывали тренерский штаб. Было много нюансов. С Олегом Анатольевичем мы быстро обсудили все условия. Но обсуждения других помощников заняло немало времени. И все могло сорваться в самый последний момент – шел достаточно сложный переговорный процесс. Все решения дались нам большим трудом. За исключением Алексея Баги, в штабе Дулуба будут только новые люди. Для нас это абсолютно небывалая ситуация, вход в другую реку. Потратили очень много сил. Сейчас такое ощущение, что мы с Захарченко отстояли три смены возле мартена.

Например, непросто далось решение по Андрею Дрозду, который в предыдущем тренерском штабе работал с голкиперами. Мы сделали ему достаточно хорошее предложение, так как те молодые вратари, которые у нас выросли, вышли на этот уровень во многом благодаря ему. У него есть время подумать и принять наше предложение. Для нас это было очень тяжелым решением. Не думали менять Андрея Николаевича. Но когда в БАТЭ приходит новый главный, у него есть право определять тренерский штаб. Так было и с Гончаренко, и с Ермаковичем. Может быть, я в чем-то по-другому видел тренерский штаб Александра Владимировича. Но, тем не менее, принял эти условия.

Дрозд – очень сильный тренер вратарей, сильнейший из тех, кто работает в чемпионате Беларуси, и это не какая-то реклама. Мы хотим, чтобы он остался в структуре клуба. Просто Олег Анатольевич имеет право выбирать свой штаб. Сразу хотелось бы сказать: не стоит вспоминать нашу пикировку с Василием Хомутовским. Все это в прошлом, и никаких проблем между нами нет. Знаю, что Василий – хороший специалист. Слышал лестные отзывы вратарей, с которыми он работал, специалистов. Поэтому думаю, что в этом плане все будет хорошо.

Олега Анатольевича мы пригласили, чтобы организовать сквозную работу – начиная от главного тренера первой команды и заканчивая всеми тренерами групп подготовки. Естественно, дубль в эту цепочку тоже включен. Мы проговорили с Дулубом. У него есть наработки по программе развития клуба в целом. Но мы их адаптируем. И на первом этапе, буквально в январе, все согласуем. Чтобы мы знали чем, с кем и на каких полях занимается любой воспитанник наших групп подготовки. Потому что огромные деньги мы закопали в детско-юношеском футболе. За последние четыре года на него потрачена сумма около 2,5 млн долларов. Это, подчеркиваю, не считая дубля. Но за это время воспитанников из юношеского футбола до главной команды добралось немного – Щербицкий, Яблонский и Чичкан. С такой статистикой футболистов дешевле покупать. Да и по резервной команде надо думать и принимать решения. А Дулуб – очень сильный методист, и приглашен в том числе для этой работы.

В последние время об Олеге Анатольевиче в прессе появилось много материалов, интервью с людьми, с которыми он работал. На мой взгляд, Дулуб – самодостаточный специалист. А мне подсказки каких-то товарищей не нужны. Каждый должен заниматься своим делом. Мы сами приняли решение по новому тренеру вместе с Александром Викторовичем Захарченко, чтобы таким образом придать толчок развитию клуба. И чтобы наши тренеры – кровь и плоть БАТЭ – рядом с таким специалистом развивались, прибавляли.

Сейчас имею в виду не только Алексея Багу, но и Дмитрия Молоша. Да, Дима заканчивал в «Динамо», но настоящим футболистом стал в БАТЭ. И всегда считался батэвцем, был на всех наших матчах в Борисове и Минске. Для нас это важно. Всегда хочу, чтобы наши тренеры развивались, добивались результата – а потом уходили на другой уровень, в более конкурентные чемпионаты.

Дулуб – умудренный опытом специалист, образованный, и знает, как добиться прогресса не только от команды, но и от своих помощников. Отсюда и своеобразный симбиоз тренерского штаба – есть и наши люди (которые здесь не за красивые глаза, а благодаря квалификации и знаниям), и специалисты, которые видят это другими глазами.

Что мы получим в результате, знает один Господь Бог. Я просто хочу пожелать тренерскому штабу, чтобы они трудились, ответственно подходили к процессу и ходили на работу не чтобы им записали трудодень, а чтобы оставляли в клубе все свои знания и частичку души. Тогда Господь это все увидит и вознаградит тем результатом, которого мы с нашими болельщиками ждем. Думаю, все, кто за нас переживает, поймут наше с Александром Викторовичем решение. БАТЭ выходит на новый этап развития. И что из этого получится, зависит от нас», – сказал Капский.