Команда Лиозненского района приняла участие в областном празднике «Белорусская лыжня-2018»

1+

Становится хорошей традицией возвращаться с областного спортивно-художественного праздника «Витебская лыжня-2018» с победами. Так и произошло в минувшую субботу, 24 февраля. Команда района во главе с председателем райисполкома И. А. Лавриновичем успешно выступила в лыжной эстафете, уступив лишь представителям хозяев лыжероллерной трассы в урочище Воробьевы горы Городокского района.

Борьба оказалась нешуточной, понадобились не только мастерство, но и воля к победе. Первым на лыжню отправился управляющий делами райисполкома О. Н. Гончаров, который передал эстафету третьим. На втором этапе председатель Добромыслинского сельисполкома С. И. Петушков вывел нашу команду вперёд. На следующем этапе бежали девушки. Главный специалист отдела экономики райисполкома В. С. Никонова не смогла удержать лидерство, уступив несшимся как метеор представительницам из команд г. Глубокое и г. Городка. На последнем, решающем этапе, на котором бежали председатели райисполкомов либо их заместители, И.А.Лавринович вывел нашу команду на второе место. Второй год подряд лиозненцы берут серебро в главном соревновании областного спортивно-художественного праздника. Стабильность – признак мастерства, но хотелось бы, чтобы со второй строчки в будущем году наша команда перебралась на первую, чего ей и пожелаем.





Ещё один командный успех ждал нас в этот день. В перетягивании каната Андрей Цветков, Александр Никонов, Дмитрий Германов, Александр Цветков, Андрей Логвинков и Иван Цветков смогли подтвердить уже ставшее традиционно успешным в этой дисциплине выступление команды нашего района на соревнованиях самого различного уровня. Были уверенно повержены неоднократные победители, крепкие ребята из облгаза. В финале нам противостояла команда ВГМУ, но студентам не удалось не только сдвинуть с места нашу команду, но и удержаться на своей позиции.

В этот день не было равных Дмитрию Германову, который защитил свое первое место в поднятии гири. Хватило поднять двухпудовую гирю 70 раз, чтобы опередить более чем на десять поднятий ближайших преследователей.

Хочется отметить крепкий командный дух и волю к победе каждого члена команды нашего района. Как подчеркнула заместитель председателя райисполкома И. А. Дервоед, мы сильны как команда, потому что мы – вместе, мы поддерживаем друг друга, болеем за каждого и радуемся за всех!

А.ЛЕОНИДОВ.