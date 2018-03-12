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Страханович о пенальти на Нехайчике: «В свое время Шмолик мне сказал: «Олег, я тебе за такие падения желтую карточку дам»

13.03.2018 00:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский футболист Олег Страханович, объявивший о завершении игровой карьеры, прокомментировал эпизод с назначением пенальти за фол на Павле Нехайчике в матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест (1:2).

«В свое время судья Сергей Шмолик мне сказал: «Олег, я тебе за такие падения там желтую карточку». Действительно, здесь на повторе видно, что Нехайчик грамотно подставился под ногу. Судье, может быть, тоже было сложно разобраться. А Сергей Шмолик мне говорит: «Без желтой не уйдешь», – рассказал Страханович. 

 
Теги: Брест
 
 
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Известный белорусский футболист Олег Страханович, объявивший о завершении игровой карьеры, прокомментировал эпизод с назначением пенальти за фол на Павле...

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