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Страханович о пенальти на Нехайчике: «В свое время Шмолик мне сказал: «Олег, я тебе за такие падения желтую карточку дам»
13.03.2018 00:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский футболист Олег Страханович, объявивший о завершении игровой карьеры, прокомментировал эпизод с назначением
«В свое время судья Сергей Шмолик мне сказал: «Олег, я тебе за такие падения там желтую карточку». Действительно, здесь на повторе видно, что Нехайчик грамотно подставился под ногу. Судье, может быть, тоже было сложно разобраться. А Сергей Шмолик мне говорит: «Без желтой не уйдешь», – рассказал Страханович.
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Страханович о пенальти на Нехайчике: «В свое время Шмолик мне сказал: «Олег, я тебе за такие падения желтую карточку дам»
Известный белорусский футболист Олег Страханович, объявивший о завершении игровой карьеры, прокомментировал эпизод с назначением пенальти за фол на Павле...
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