Страханович о пенальти на Нехайчике: «В свое время Шмолик мне сказал: «Олег, я тебе за такие падения желтую карточку дам»

Известный белорусский футболист Олег Страханович, объявивший о завершении игровой карьеры, прокомментировал эпизод с назначением пенальти за фол на Павле Нехайчике в матче за Суперкубок Беларуси БАТЭ – «Динамо» Брест (1:2).

«В свое время судья Сергей Шмолик мне сказал: «Олег, я тебе за такие падения там желтую карточку». Действительно, здесь на повторе видно, что Нехайчик грамотно подставился под ногу. Судье, может быть, тоже было сложно разобраться. А Сергей Шмолик мне говорит: «Без желтой не уйдешь», – рассказал Страханович.