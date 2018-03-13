Mirror: Кейн из-за травмы выбыл до мая

Стал известен приблизительный срок восстановления нападающего Харри Кейна после травмы, сообщает Mirror.

Кейн в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:1) повредил связки правого голеностопа. Это повреждение он получает в третий раз за полтора года.

В клубе полагают, что по степени серьезности травма близка к той, которую форвард получил в сентябре 2016 года, когда пропустил около семи недель.

Скорее всего, Кейн успеет восстановиться к матчу 36-го тура АПЛ против «Уотфорда», который запланирован на 28 апреля, но восстановление может занять немного больше времени.

Однако журналист The Guardian Дэвид Хатнер опровергает эту информацию. Он сообщил , что футболисту еще не делали МРТ. Врачи ждут, пока спадет опухоль.

Кейн делит первое место в списке бомбардиров с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом – оба забили по 24 гола в АПЛ.