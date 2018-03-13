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Mirror: Кейн из-за травмы выбыл до мая

13.03.2018 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен приблизительный срок восстановления нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна после травмы, сообщает Mirror.

Кейн в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:1) повредил связки правого голеностопа. Это повреждение он получает в третий раз за полтора года.

В клубе полагают, что по степени серьезности травма близка к той, которую форвард получил в сентябре 2016 года, когда пропустил около семи недель.

Скорее всего, Кейн успеет восстановиться к матчу 36-го тура АПЛ против «Уотфорда», который запланирован на 28 апреля, но восстановление может занять немного больше времени.

Однако журналист The Guardian Дэвид Хатнер опровергает эту информацию. Он сообщил, что футболисту еще не делали МРТ. Врачи ждут, пока спадет опухоль.

Кейн делит первое место в списке бомбардиров с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом – оба забили по 24 гола в АПЛ.

 
 
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Стал известен приблизительный срок восстановления нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна после травмы, сообщает Mirror.

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