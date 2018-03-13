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Mirror: Кейн из-за травмы выбыл до мая
13.03.2018 23:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен приблизительный срок восстановления нападающего
Кейн в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:1) повредил связки правого голеностопа. Это повреждение он получает в третий раз за полтора года.
В клубе полагают, что по степени серьезности травма близка к той, которую форвард получил в сентябре 2016 года, когда пропустил около семи недель.
Скорее всего, Кейн успеет восстановиться к матчу 36-го тура АПЛ против «Уотфорда», который запланирован на 28 апреля, но восстановление может занять немного больше времени.
Однако журналист The Guardian Дэвид Хатнер опровергает эту информацию. Он
Кейн делит первое место в списке бомбардиров с форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом – оба забили по 24 гола в АПЛ.
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Стал известен приблизительный срок восстановления нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна после травмы, сообщает Mirror.
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