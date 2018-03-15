|
Иванич продлил контракт с БАТЭ
16.03.2018 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
БАТЭ заключил новое соглашение с черногорским полузащитником Мирко Иваничем. О сроках контракта не сообщается.
Иванич перешел в БАТЭ в 2016 году из сербской «Войводины». Сумма трансфера составила 1 миллион евро.
В минувшем сезоне Иванич провел 27 матчей в чемпионате Беларуси, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.
В 8 матчах Лиги Европы хавбек забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.
Иванича включили в список 22 лучших игроков высшей лиги-2017.
В межсезонье интерес к Иваничу проявляли киевское «Динамо» и «Црвена Звезда».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ заключил новое соглашение с черногорским полузащитником Мирко Иваничем.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии