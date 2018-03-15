Иванич продлил контракт с БАТЭ

БАТЭ заключил новое соглашение с черногорским полузащитником Мирко Иваничем. О сроках контракта не сообщается.

Иванич перешел в БАТЭ в 2016 году из сербской «Войводины». Сумма трансфера составила 1 миллион евро.

В минувшем сезоне Иванич провел 27 матчей в чемпионате Беларуси, забил 4 гола и сделал 6 ассистов.

В 8 матчах Лиги Европы хавбек забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Иванича включили в список 22 лучших игроков высшей лиги-2017.

В межсезонье интерес к Иваничу проявляли киевское «Динамо» и «Црвена Звезда».

Анатолий Капский: «Милунович и Иванич отказались от тайных переговоров с «Црвеной Звездой»

Анатолий Капский: «Когда, по-моему, за Иванича предложили 1,7 миллион евро, я просто сказал: «Меня эта сумма не устроит»