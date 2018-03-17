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Руководитель «АФК Юнайтед» о матче «Ислочь» – БАТЭ: «Такой тщательный контроль на входе у нас вызвал удивление»

18.03.2018 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Руководитель «АФК Юнайтед», который проводит сбор в Беларуси, Алекс Рюссхольм рассказал о милицейском досмотре на матче «Ислочь» – БАТЭ в Кубке Беларуси.

«Такой тщательный контроль, когда требуют показать все вещи, у нас вызвал удивление. Люди в очередях стоят, мерзнут… Я еще ладно, а вот наши ребята вообще не понимали, для чего это нужно. В Швеции такого нет. Там билет показал – прошел. Да, есть полицейские, охранники, но если нет видимых признаков, что человек что-то хочет пронести, его не трогают. Большие сумки проверяют, но чтобы проверяли, что на теле – такое запрещено», – сказал Рюссхольм.

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Руководитель «АФК Юнайтед», который проводит сбор в Беларуси, Алекс Рюссхольм рассказал о милицейском досмотре на матче «Ислочь» – БАТЭ в Кубке Беларуси.

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