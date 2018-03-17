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Домрачева победила 32-й раз в карьере. Всего на ее счету 79 попаданий в призы

18.03.2018 14:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Эта победа стала для Домрачевой 32-й в карьере, всего на ее счету 79 попаданий в призы (32-23-24).

Второе место заняла Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, это ее 32-й подиум в карьере (13-14-5).

Американская биатлонистка Сюзан Данкли замкнула тройку призеров, она в пятый раз поднялась на пьедестал почета (0-2-3).

 
 
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Сегодня белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

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