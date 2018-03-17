Домрачева победила 32-й раз в карьере. Всего на ее счету 79 попаданий в призы

Сегодня белорусская биатлонистка выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

Эта победа стала для Домрачевой 32-й в карьере, всего на ее счету 79 попаданий в призы (32-23-24).

Второе место заняла , выступающая за Словакию, это ее 32-й подиум в карьере (13-14-5).

Американская биатлонистка Сюзан Данкли замкнула тройку призеров, она в пятый раз поднялась на пьедестал почета (0-2-3).