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Тринидадец Джон вернулся в «Ислочь»

18.03.2018 15:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Уэсли Джон из Тринидада и Тобаго вновь продолжит карьеру в «Ислочи».

Напомним, после первого круга минувшего сезона Джон покинул «Ислочь» и подписал контракт с «Дабл-Ю Коннекшн». В составе этой команды защитник сыграл 5 матчей в чемпионате и 6 кубковых встреч.

В декабре 2017 года Джон стал обладателем Кубка Тринидада и Тобаго. Подробную статистику 26-летнего футболиста смотрите здесь.

Тринидадец Джон вернулся в «Ислочь»

 
 
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Защитник Уэсли Джон из Тринидада и Тобаго вновь продолжит карьеру в «Ислочи».

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