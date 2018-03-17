Тринидадец Джон вернулся в «Ислочь»

Защитник Уэсли Джон из Тринидада и Тобаго вновь продолжит карьеру в .

Напомним, после первого круга минувшего сезона Джон покинул «Ислочь» и подписал контракт с «Дабл-Ю Коннекшн». В составе этой команды защитник сыграл 5 матчей в чемпионате и 6 кубковых встреч.

В декабре 2017 года Джон стал обладателем Кубка Тринидада и Тобаго. Подробную статистику 26-летнего футболиста смотрите здесь.



