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Пресс-атташе АБФФ про штрафы для журналистов, предусмотренные аккредитацией БАТЭ: «Суд решит, убедительны или нет аргументы клуба»

19.03.2018 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал, что федерация не будет вмешиваться в ситуацию с новыми правилами БАТЭ для аккредитованных журналистов, однако взыскание каких-либо штрафов возможно только в судебном порядке.

«Суд решит, спорное или не спорное это положение, убедительные или нет аргументы клуба», – сказал Алейник со ссылкой на юристов федерации. 

БАТЭ присвоил право штрафовать прессу и решать, как ей жить. «Трибуна» отказывается от клубной аккредитации на сезон

 
 
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Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал, что федерация не будет вмешиваться в ситуацию с новыми правилами БАТЭ для аккредитованных журналистов, однако...
 
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