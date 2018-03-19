|
Пресс-атташе АБФФ про штрафы для журналистов, предусмотренные аккредитацией БАТЭ: «Суд решит, убедительны или нет аргументы клуба»
19.03.2018 23:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал, что федерация не будет вмешиваться в ситуацию с новыми правилами БАТЭ для аккредитованных журналистов, однако взыскание каких-либо штрафов возможно только в судебном порядке.
«Суд решит, спорное или не спорное это положение, убедительные или нет аргументы клуба», – сказал Алейник со ссылкой на юристов федерации.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-атташе АБФФ про штрафы для журналистов, предусмотренные аккредитацией БАТЭ: «Суд решит, убедительны или нет аргументы клуба»
Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал, что федерация не будет вмешиваться в ситуацию с новыми правилами БАТЭ для аккредитованных журналистов, однако...
|
Архив (Новости Спорта)