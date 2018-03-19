Пресс-атташе АБФФ про штрафы для журналистов, предусмотренные аккредитацией БАТЭ: «Суд решит, убедительны или нет аргументы клуба»

Пресс-секретарь АБФФ Александр Алейник рассказал, что федерация не будет вмешиваться в ситуацию с новыми правилами БАТЭ для аккредитованных журналистов, однако взыскание каких-либо штрафов возможно только в судебном порядке.

«Суд решит, спорное или не спорное это положение, убедительные или нет аргументы клуба», – сказал Алейник со ссылкой на юристов федерации.

БАТЭ присвоил право штрафовать прессу и решать, как ей жить. «Трибуна» отказывается от клубной аккредитации на сезон