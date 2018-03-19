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Оргкомитет Токио-2020 представил проморолик Игр

20.03.2018 19:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года в Токио представил проморолик будущих соревнований. 

«Надеемся, это видео поможет людям осознать важность Игр в Токио-2020 и то влияние, которое спорт оказывает на общество», – говорится в описании к ролику. 

Ранее были представлены талисманы Игр-2020, имена для которых будут выбраны позже. 

Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Прарлимпийские игры – с 25 августа по 6 сентября. 

 
 
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Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года в Токио представил проморолик будущих соревнований.
 
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