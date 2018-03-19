Оргкомитет Токио-2020 представил проморолик Игр

Организационный комитет Олимпийских игр 2020 года в Токио представил проморолик будущих соревнований.

«Надеемся, это видео поможет людям осознать важность Игр в Токио-2020 и то влияние, которое спорт оказывает на общество», – говорится в описании к ролику.

Ранее были представлены талисманы Игр-2020, имена для которых будут выбраны позже.

Олимпийские игры-2020 в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа, Прарлимпийские игры – с 25 августа по 6 сентября.