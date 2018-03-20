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Роналдиньо вступил в ультраконсервативную бразильскую партию. Она за принудительное лечение гомосексуальности
21.03.2018 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии.
Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм.
Ее основные тезисы: защита традиционных семейных ценностей, противодействие абортам.
Лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.
Как уже сообщалось, Роналдиньо, скорее всего, будет выдвигаться от округа Бразилии на парламентских выборах следующего года – в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.
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Роналдиньо вступил в ультраконсервативную бразильскую партию. Она за принудительное лечение гомосексуальности
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии.
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