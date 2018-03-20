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Роналдиньо вступил в ультраконсервативную бразильскую партию. Она за принудительное лечение гомосексуальности

21.03.2018 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии.

Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм.

Ее основные тезисы: защита традиционных семейных ценностей, противодействие абортам.

Лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.

Как уже сообщалось, Роналдиньо, скорее всего, будет выдвигаться от округа Бразилии на парламентских выборах следующего года – в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.

 

 
 
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии.
 
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