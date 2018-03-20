Роналдиньо вступил в ультраконсервативную бразильскую партию. Она за принудительное лечение гомосексуальности

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально вошел в состав Бразильской республиканской партии.

Это партия ультраконсервативного толка с уклоном в евангелический популизм.

Ее основные тезисы: защита традиционных семейных ценностей, противодействие абортам.

Лидеры партии также выступают против гомосексуальных браков и за принудительное лечение гомосексуальности.

Как уже сообщалось, Роналдиньо, скорее всего, будет выдвигаться от округа Бразилии на парламентских выборах следующего года – в качестве кандидата в Сенат или Национальный конгресс.