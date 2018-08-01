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Гурбан Гурбанов: «Времени на подготовку к матчу с БАТЭ мало. Будем играть против опытного соперника, надо правильно подойти к этой встрече»

01.08.2018 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу над албанским «Кукеси» в Баку (3:0, 0:0).

«За исключением некоторых эпизодов, вели игру так, как и подготовились. Я желаю успехов «Кукеси». Впереди у нас есть пять дней на подготовку к матчу с БАТЭ. Времени у нас мало. Будем играть против опытного соперника. Надо правильно подойти к этой встрече.

О БАТЭ никакой информации пока нет. Мы не думали о них, пока не прошли «Кукеси». С завтрашнего дня начнем готовиться к белорусской команде.

У нас много героев Азербайджана. И мы готовы посвятить эту победу Аллахверди Багирову и всей нашей стране. Имя нашего клуба говорит о многом, и мы должны своими результатами радовать беженцев.

В начале игры было волнение. В этих эпизодах надо было забивать. В следующих матчах будет возможность более хладнокровнее использовать их. Я никого не критикую за то, что не использовали голевой момент. Махир Мадатов создавал моменты, и сегодня он меня обнадежил. Он расстроился из-за упущенных шансов. Не стоит падать духом. Я им доволен.

Мы еще не завершили трансферные работы. Продолжаем поиск футболистов. Если получится, то вы увидите еще новичков. Нам нужно усиливать атаку, среднюю и оборонительную линии», – сказал Гурбанов.

 
 
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Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу над...
 
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