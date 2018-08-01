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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе

02.08.2018 07:23 — Новости Спорта | БелТА  
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Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Сан-Хосе
Виктория Азаренко. Фото из архива Синьхуа-БЕЛТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (108-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в американском Сан-Хосе с призовым фондом 733 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке второго раунда Азаренко должна была встретиться с седьмой ракеткой планеты испанкой Гарбинье Мугурусой, но та снялась с турнира и соперницей белоруски стала Анна Блинкова (101). Виктория оказалась гораздо сильнее 19-летней россиянки, отдав ей лишь 1 гейм - 6:1, 6:0. Встреча продолжалась всего 59 минут. Теперь в матче за выход в полуфинал Виктория Азаренко встретится с американкой Даниэль Роуз Коллинс (42), которая накануне выбила из соревнований белоруску Веру Лапко (69) - 6:1, 3:6, 6:1. В стартовом раунде Виктория Азаренко обыграла украинку Катерину Бондаренко (79), а Вера Лапко переиграла китаянку Чжан Шуай (32)

В парном разряде белоруска Арина Соболенко и американская теннисистка София Кенин победили в 1/8 финала американо-парагвайский тандем Ирина Фалькони / Вероника Сепеде - 6:4, 6:1.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (108-й номер мирового рейтинга) вышла в четвертьфинал турнира категории "Премьер" в...
 
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