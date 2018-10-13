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Сборная Голландии впервые в истории обыграла Германию с крупным счетом

14.10.2018 00:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Голландии разгромила команду Германии (3:0) в матче Лиги наций. 

Это первая в истории противостояния двух команд победа Голландии с разницей в три или более мячей.

Голландия набрала три очка и поднялась на вторую строчку в группе 1 лиги А. Германия с 1 баллом на третьем месте.

 

 
 
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Сборная Голландии разгромила команду Германии (3:0) в матче Лиги наций.
 
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