Сборная Голландии впервые в истории обыграла Германию с крупным счетом

Сборная Голландии разгромила команду Германии (3:0) в матче Лиги наций.

Это первая в истории противостояния двух команд победа Голландии с разницей в три или более мячей.

Голландия набрала три очка и поднялась на вторую строчку в группе 1 лиги А. Германия с 1 баллом на третьем месте.