«Арсенал» выиграл 10 матчей подряд впервые за 11 лет. В АПЛ он уже 4-й

В заключительном матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» победил «Лестер» (3:1).

Лондонский клуб после двух поражений на старте сезона от «Ман Сити» (0:2) и «Челси» (2:3) выиграл 10 матчей подряд во всех турнирах.

«Арсенал» одержал десять побед впервые за 11 лет. В августе-октябре 2007-го у команды была серия из 12 побед.

«Арсенал» набрал 21 очко и занимает четвертое место в АПЛ, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям. У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на 2 очка больше.