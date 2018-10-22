ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Арсенал» выиграл 10 матчей подряд впервые за 11 лет. В АПЛ он уже 4-й

23.10.2018 00:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В заключительном матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» победил «Лестер» (3:1).

Лондонский клуб после двух поражений на старте сезона от «Ман Сити» (0:2) и «Челси» (2:3) выиграл 10 матчей подряд во всех турнирах.

«Арсенал» одержал десять побед впервые за 11 лет. В августе-октябре 2007-го у команды была серия из 12 побед.

«Арсенал» набрал 21 очко и занимает четвертое место в АПЛ, уступая «Челси» лишь по дополнительным показателям. У «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на 2 очка больше.

Арсенал – Лестер 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Эмирейтс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 31, автогол Бельерин, 1:1 – 45 Озил, 2:1 – 63 Обамеянг, 3:1 – 66 Обамеянг.
АрсеналЛено, Бельерин, Мустафи, Холдинг, Лихтштайнер (Обамеянг, 61), Торрейра, Джака, Мхитарян (Гендузи, 61), Озил (Рэмзи, 80), Ивоби, Ляказетт.
ЛестерШмейхель, Амарти, Магуайр, Эванс, Рикарду Перейра (Геззаль, 69), Ндиди, Менди, Чилуэлл, Мэддисон (Окадзаки, 75), Ихеаначо (Олбрайтон, 61), Варди.
Предупреждения:
Холдинг (17), Джака (35), Олбрайтон (64), Рикарду Перейра (65).

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В заключительном матче 9-го тура АПЛ «Арсенал» победил «Лестер» (3:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Михаил Захаров: «Савилов сказал, что у нас не может быть сильного чемпионата? Великий деятель, ему виднее»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика