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Только «Ливерпуль» идет без поражений в этом сезоне АПЛ. Уже 16 матчей

09.12.2018 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ливерпуль» продолжает выступать без поражений в чемпионате Англии-2018/19.

Команда Юргена Клоппа после 16-го тура АПЛ осталась единственной командой, которая не проигрывала.

Сегодня «Манчестер Сити» уступил «Челси» (0:2) и прервал беспроигрышную серию на 15 матчах. У лондонцев серия закончилась в 13-м туре.

«Ливерпуль» выиграл 13 матчей, трижды сыграл вничью и, набрав 42 очка, возглавил таблицу.

В следующем туре, 16 декабря, «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».

Только «Ливерпуль» идет без поражений в этом сезоне АПЛ. Уже 16 матчей

 

 
 
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«Ливерпуль» продолжает выступать без поражений в чемпионате Англии-2018/19.
 
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