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Только «Ливерпуль» идет без поражений в этом сезоне АПЛ. Уже 16 матчей
09.12.2018 00:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ливерпуль» продолжает выступать без поражений в чемпионате Англии-2018/19.
Команда Юргена Клоппа после 16-го тура АПЛ осталась единственной командой, которая не проигрывала.
Сегодня «Манчестер Сити» уступил «Челси» (0:2) и прервал беспроигрышную серию на 15 матчах. У лондонцев серия закончилась в 13-м туре.
«Ливерпуль» выиграл 13 матчей, трижды сыграл вничью и, набрав 42 очка, возглавил таблицу.
В следующем туре, 16 декабря, «Ливерпуль» примет «Манчестер Юнайтед».
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«Ливерпуль» продолжает выступать без поражений в чемпионате Англии-2018/19.
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