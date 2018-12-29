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Глеб не будет завершать карьеру

30.12.2018 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в эфире «Беларусь 1» заявил, что не будет завершать карьеру футболиста.

Ранее сообщалось, что футболист мог завершить карьеру. Сам Глеб заявлял, что для окончательного решения «ему нужно все взвесить и посоветоваться с семьей».

«Продолжить карьеру я хочу. Но сыграть с «Арсеналом» в феврале… У меня закончился контракт с БАТЭ. Надо разговаривать с руководством клуба. Я еще не принял решение остаться в БАТЭ, но и клуб еще ничего такого не предложил.

А по поводу продолжения карьеры, я заверяю», – сказал Глеб.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб в эфире «Беларусь 1» заявил, что не будет завершать карьеру футболиста.
 
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