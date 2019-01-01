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«Вильярреал» выставит коридор игрокам «Реала» в связи с победой на КЧМ. «Барселона» отказалась в прошлом сезоне

02.01.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Вильярреал» завтра примет «Реал» в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги.

Валенсийский клуб подтвердил, что выставит коридор игрокам «Реала» в связи с их победой на клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне «Барселона» отказалась выставить почетный коридор для «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» 23 декабря 2017 года.

Каталонцы аргументировали свой отказ тем, что не считают это необходимым, поскольку не принимали участия в клубном чемпионате мира.

«Вильярреал» выставит почетный коридор, поскольку считает, что это традиция, которая чествует победу в любом официальном соревновании.

В прошлом сезоне они выстроились в коридор перед матчем с «Барселоной», когда каталонцы оформили чемпионство в Ла Лиге. 

В 2009 году «Вильярреал» также выставил почетный коридор «Барселоне» Пепа Гвардиолы, которая выиграла КЧМ. 

 
 
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