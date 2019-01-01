«Вильярреал» выставит коридор игрокам «Реала» в связи с победой на КЧМ. «Барселона» отказалась в прошлом сезоне

«Вильярреал» завтра примет в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги.

Валенсийский клуб подтвердил, что выставит коридор игрокам «Реала» в связи с их победой на клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне «Барселона» отказалась выставить почетный коридор для «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» 23 декабря 2017 года.

Каталонцы аргументировали свой отказ тем, что не считают это необходимым, поскольку не принимали участия в клубном чемпионате мира.

«Вильярреал» выставит почетный коридор, поскольку считает, что это традиция, которая чествует победу в любом официальном соревновании.

В прошлом сезоне они выстроились в коридор перед матчем с «Барселоной», когда каталонцы оформили чемпионство в Ла Лиге.

В 2009 году «Вильярреал» также выставил почетный коридор «Барселоне» Пепа Гвардиолы, которая выиграла КЧМ.