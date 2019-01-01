|
«Вильярреал» выставит коридор игрокам «Реала» в связи с победой на КЧМ. «Барселона» отказалась в прошлом сезоне
02.01.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Вильярреал» завтра примет
Валенсийский клуб подтвердил, что выставит коридор игрокам «Реала» в связи с их победой на клубном чемпионате мира.
В прошлом сезоне «Барселона» отказалась выставить почетный коридор для «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» 23 декабря 2017 года.
Каталонцы аргументировали свой отказ тем, что не считают это необходимым, поскольку не принимали участия в клубном чемпионате мира.
«Вильярреал» выставит почетный коридор, поскольку считает, что это традиция, которая чествует победу в любом официальном соревновании.
В прошлом сезоне они выстроились в коридор перед матчем с «Барселоной», когда каталонцы оформили чемпионство в Ла Лиге.
В 2009 году «Вильярреал» также выставил почетный коридор «Барселоне» Пепа Гвардиолы, которая выиграла КЧМ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Вильярреал» выставит коридор игрокам «Реала» в связи с победой на КЧМ. «Барселона» отказалась в прошлом сезоне
«Вильярреал» завтра примет «Реал» в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)